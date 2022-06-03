Бывший сотрудник силовых структур возглавил в Тагиле МУП «Сигнал-3» вместо Сизова

Экс-силовик Вячеслав Масальский стал руководителем одного из тагильских МУПов после ухода на пенсию главы организации Вячеслава Сизова. Речь идёт о «Сигнал-3».

О смене руководства в компании, отвечающей за дорожные знаки и светофоры в Нижнем Тагиле, TagilCity.ru рассказал источник в мэрии. По словам собеседника редакции, Вячеслава Сизова на посту сменил бывший представитель УВЗ, ранее работавший в силовых структурах, Вячеслав Масальский. В администрации города информацию о кадровых перестановках официально подтвердили. Экс-руководитель МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов ушёл на пенсию. Однако его супруга продолжает работать в пресс-службе Гордумы Тагила. Ранее Вячеслав Масальский входил в состав антитеррористической комиссии при главе Нижнего Тагила Владиславе Пинаеве в качестве члена комиссии по согласованию от УВЗ. Нынешний глава МУПа занимал на госкорпорации должность директора по безопасности. В пятницу, 3 июня, Вячеслава Масальского официально представили в качестве руководителя на аппаратом совещании в мэрии. Напомним, ранее в МУП «Тагилэнерго» тоже сменился начальник — им стал с января 2022 года бывший глава Тагилстроевского района Денис Парамонов. Денис Парамонов ушел с поста главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter