Задержаны все участники зверского убийства в Верхней Пышме из-за шутки девочек

Напомним, 22 августа в Верхней Пышме был зверски убит 48-летний Дмитрий Чикваркин. Его избили и изнасиловали стальной трубой. От полученных травм он скончался в больнице. Причиной жестокости стали якобы совершенные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, которые просто «пошутили». Полиция задержала троих подозреваемых, им грозит срок вплоть до пожизненного заключения.