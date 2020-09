Задержаны все участники зверского убийства в Верхней Пышме из-за шутки девочек

Полиция задержала всех устроивших самосуд над мужчиной в Верхней Пышме из-за шутки девочек, сообщает Е1 со ссылкой на одного из родственников подозреваемых.

Часть из них пока проходит как свидетели. Она уже дают показания. Это две девушки и мужчина. В ночь убийства они находились вместе с тремя другими подозреваемыми, которых задержали ранее. Против одной из задержанных девушек возбудили уголовное дело за угрозу убийством (ст. 119 УК РФ). По версии следствия, она угрожала убийством хозяйке сада Наталье Фроловой. Женщину, которая пыталась вступиться за убитого Дмитрия Чикваркина, удерживали, избивали и оскорбляли. В это время остальные участники забивали мужчину. Сейчас Наталья находится под защитой следственных органов. Задержанная отпущена под подписку о невыезде, а оставшиеся двое из их компании проходят пока в качестве свидетелей, поэтому также остаются на свободе. По их словам, они непричастны к убийству Дмитрия Чикваркина. В следственном комитете пока воздержались от комментариев в интересах следствия. Напомним, 22 августа в Верхней Пышме был зверски убит 48-летний Дмитрий Чикваркин. Его избили и изнасиловали стальной трубой. От полученных травм он скончался в больнице. Причиной жестокости стали якобы совершенные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, которые просто «пошутили». Полиция задержала троих подозреваемых, им грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

