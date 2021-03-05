В Нижнем Тагиле школьница спасла из ледяной воды бездомную собаку

Хочу поблагодарить за отвагу, смелость и милосердие Порфененко Яну ученицу МБОУ СОШ 49, 8«В» класса. Она одна повела себя смело и спасла бездомную собаку прямо на моих глазах. Собака провалилась в воду в парке Культуры на Тагилстрое и никак не могла выбраться самостоятельно на берег. Яночка, ты такая умница и красавица! Дай Бог тебе здоровья! Побольше бы таких смелых и отважных подростков как ты. Твои родители могут тобой гордиться. Спасибо!,сообщается в группе "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте".