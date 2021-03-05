В Нижнем Тагиле школьница спасла из ледяной воды бездомную собаку

В Нижнем Тагиле школьница спасла из ледяной воды бездомную собаку

Сегодня, 20:33ПолитикаФото: pixabay.com
4 марта восьмиклассница, гуляя по парку Металлургов в Нижнем Тагиле, заметила тонущую собаку и бросилась ей на помощь.

Девочка учится в восьмом классе МБОУ СОШ № 49. Увидев собаку, которая скулила и не могла выбраться из воды, она пришла на помощь бедному животному. Несмотря на низкие температуры воздуха и опасность для жизни, школьница окунулась в ледяную воду.

Ее отвагу оценила проходившая мимо женщина.

Хочу поблагодарить за отвагу, смелость и милосердие Порфененко Яну ученицу МБОУ СОШ 49, 8«В» класса. Она одна повела себя смело и спасла бездомную собаку прямо на моих глазах. Собака провалилась в воду в парке Культуры на Тагилстрое и никак не могла выбраться самостоятельно на берег. Яночка, ты такая умница и красавица! Дай Бог тебе здоровья! Побольше бы таких смелых и отважных подростков как ты. Твои родители могут тобой гордиться. Спасибо!,сообщается в группе "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте".

Спасенный испуганный пес сразу же скрылся.

Фото:паблик "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Сюжеты:
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собакаТагилстройМеталлурговспасениегерой
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