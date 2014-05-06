Губернатор области одобрил планы по созданию городской агломерации вокруг Нижнего Тагила

Агломерация создается на базе муниципальных образований, расположенных вокруг Нижнего Тагила, на основе подписанного ранее межмуниципального соглашения. Близость населённых пунктов даёт экономическую и социальную выгоду за счёт снижения издержек от пространственной концентрации производств. Муниципалитеты полностью сохраняют самостоятельность в рамках 131-го закона, все вопросы будут решаться с учетом интересов каждой территории.

Проект направлен на то, чтобы эффективно решать «приграничные» вопросы – обеспечения энергетикой территорий, вывоза мусора, дорожной и социальной инфраструктуры. В Пригородном районе, Верхней и Нижней Салде мы часто можем видеть, как люди живут в одном городе, работают в другом, а их дети ходят в школу в третьем пояснил Юрий Кузнецов, заместитель директора департамента по местному самоуправлению и межнациональным отношениям правительства Свердловской области, курирующий этот проект.