Свердловский омбудсмен рассказала о мечтах раненых в Украине российских солдат

Свердловский омбудсмен рассказала о мечтах раненых в Украине российских солдат
Свердловский омбудсмен рассказала о мечтах раненых в Украине российских солдат
Сегодня, 10:20ПолитикаФото: официальный сайт омбудсмена Татьяны Мерляковой
Все они хотят как можно скорее позвонить своим близким и сказать ,что живы.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с российскими солдатами, которые были ранены в Украине. В интервью изданию URA.RU женщина рассказала, что первое, чего хотелось бы этим военным — позвонить близким и сказать, что они живы.

В Екатеринбург раненых солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО и 5-й военный госпиталь Росгвардии.

К настоящему моменту в Свердловскую область прибыло 159 солдат, 20 человек уже выписали из госпиталя. В реанимации не осталось ни одного военного. После получения ранений им предоставляют реабилитацию в санатории или отпуск в стенах дома.

Татьяна Мерзлякова отметила, что среди военных, с которыми она поговорила, нет солдат из городов-миллионников. В основном, это деревенские граждане. Например, поговорила Мерзлякова с юношами из деревни в Пермском крае, Сургута, Чебаркуля и Тюменской области.

Также омбудсмен похвалила деятельность волонтеров и благотворительных организаций.

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Екатеринбург
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