Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника

Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе администрации, резкий рост дохода Владислава Пинаева связан с изменением состава его имущества. По сравнению с 2018 годом, из новой декларации исчез автомобиль Land Rover Freelander.

Изменение дохода связано с продажей личного автомобиля, а также с получением компенсации за неиспользованный отпуск,прокомментировала TagilCity.ru руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова.

Владислав Пинаев по-прежнему владеет Toyota Land Cruiser 200, автоприцепом, четырьмя земельными участками общей площадью 0,5 га, нежилым помещением площадью 788 кв. метров и 500-метровым жилым домом. Супруга мэра Нижнего Тагила в графе «доходы» ничего не указала.