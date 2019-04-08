Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев получил в 2018 году доход в размере 3,7 млн рублей. Это на 1 млн рублей больше, чем он задекларировал годом ранее. Сведения о доходах и имуществе мэра города размещены на официальном сайте администрации.
Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе администрации, резкий рост дохода Владислава Пинаева связан с изменением состава его имущества. По сравнению с 2018 годом, из новой декларации исчез автомобиль Land Rover Freelander.
Изменение дохода связано с продажей личного автомобиля, а также с получением компенсации за неиспользованный отпуск,прокомментировала TagilCity.ru руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова.
Владислав Пинаев по-прежнему владеет Toyota Land Cruiser 200, автоприцепом, четырьмя земельными участками общей площадью 0,5 га, нежилым помещением площадью 788 кв. метров и 500-метровым жилым домом. Супруга мэра Нижнего Тагила в графе «доходы» ничего не указала.
Декларация главы города появилась на портале администрации первой. Доходы и имущество других тагильских чиновников пока неизвестны.