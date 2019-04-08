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Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника

Сегодня, 18:50ПолитикаФото: Илья Колесов/ Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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