Куйвашев предложил бывшему главе МУГИСО Пьянкову пост вице-мэра Екатеринбурга
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил экс-главе МУГИСО Алексею Пьянкову пост первого вице-мэра Екатеринбурга, сообщает РБК.
На данный момент этот пост занимает Александр Ковальчик, но контракт могут прервать из-за того, что он является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет о времени, когда Ковальчик был главой МУП «Водоканал».
Пресс-служба администрации Екатеринбурга опровергает информацию об увольнении действующего вице-мэра, потому что Ковальчик не проходит как обвиняемый по делу. Его контракт действует до 2023 года. Он продолжит выполнять свои обязанности первого вице-мэра Екатеринбурга.
Алексей Пьянков на данный момент является главой совета директоров АО «Облкоммунэнерго». Свой пост в администрации Екатеринбурга он оставил в 2016 году. Причиной стало уголовное дело о коррупции, фигурантом которого стал бывший глава МУГИСО.