Куйвашев предложил бывшему главе МУГИСО Пьянкову пост вице-мэра Екатеринбурга

На данный момент этот пост занимает Александр Ковальчик, но контракт могут прервать из-за того, что он является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет о времени, когда Ковальчик был главой МУП «Водоканал».

Пресс-служба администрации Екатеринбурга опровергает информацию об увольнении действующего вице-мэра, потому что Ковальчик не проходит как обвиняемый по делу. Его контракт действует до 2023 года. Он продолжит выполнять свои обязанности первого вице-мэра Екатеринбурга.