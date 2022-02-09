Глав городов Свердловской области обязали снимать ролики в TikTok

Всем мэрам городов Свердловской области поручено вести аккаунты во всех популярных соцсетях на закрытом совещании, прошедшем в санатории «Гранатовая Бухта» при участии губернатора Евгения Куйвашева.

От глав городов требуется лично общаться с свердловчанами в социальных сетях и публиковать не только официальную информацию, но и события из личной жизни — как минимум в каждом пятом посту. Первые результаты по охвату аудитории от градоначальников ждут уже к маю этого года. Самое эмоциональное обсуждение вызвала задача снимать ролики в TikTok. Несмотря на иронии некоторых из собравшихся, задачу будут выполнять, ведь за TikTok будет отдельная похвала, сообщает Ура.ру со ссылкой на осведомленный источник. Дали мэрам и ориентиры, к которым нужно стремиться. Так, в TikTok — это глава Вологды Сергей Воропанов, на которого пописаны более 113 тысяч человек, а самый популярный ролик мэра-тиктокера собрал более 4 млн просмотров. В Instagram примером для подражания назвали аккаунт регионального министра ЖКХ Николая Смирнова с 23,5 тысячами подписчиков.

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