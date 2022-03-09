Депутат Госдумы выступил с инициативой закрыть рейтинговые агентства в России

Как отметил депутат Госдумы Михаил Делягин, Россия в настоящее время находится во внешнем дефолте, так как европейские страны ввели запрет на операции с резервами ЦБ РФ и перестали принимать денежные переводы.

Пятого марта стало известно, что международные рейтинговые агентства Standard& Poor’s и Fitch, Moody’s снизили рейтинг России до преддефолтного уровня. Однако Михаил Делягин выразил удивление тому, что данные агентства все еще функционируют на территории РФ, сообщает News.ru. По его словам, деятельность этих организаций в России больше не имеет смысла, поскольку РФ была отрезана от глобальных потоков капитала. «Я не очень понимаю, почему они не закрыты на территории России, почему их деятельность здесь не запрещена, как и у большой четвёрки аудиторов, потому что это всё утратило смысл. С какой стати мы это терпим, я не понимаю, — подчеркнул Делягин. Сложившаяся ситуация в России является следствием политики Запада, это дефолт, устроенный западными странами, отметил депутат. При этом он считает, что эти агентства все еще работают в РФ, так как власти не реагируют на эти действия, что является «предательством». Напомним, в минувшую субботу мировое рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ. В частности, это затронуло 26 компаний России, включая «Газпром», НОВАТЭК, «Сибур Холдинг», «Башнефть», «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Северсталь».

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