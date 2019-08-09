Беглый уральский чиновник задержан на границе Белоруссии
Сегодня, 12:00ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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На границе Украины и Белоруссии задержан беглый уральский чиновник Игорь Разунин, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник в УФСБ региона.
Разунин является фигурантом дела чиновников МУГИСО, которых обвиняют в финансовых преступлениях. Он был задержан силовиками при получении взятки. 3 декабря прошлого года он не явился в суд и был объявлен в розыск.
При задержании на границе экс-чиновник пояснил, что хотел попросить политическое убежище.
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