Шесть кандидатов подали заявки на праймериз в гордуму Нижнего Тагила

Шесть кандидатов подали заявки на праймериз в гордуму Нижнего Тагила
Шесть кандидатов подали заявки на праймериз в гордуму Нижнего Тагила
Сегодня, 15:12ПолитикаФото: сайт "Единой России"
Первые шесть кандидатов в Нижнем Тагиле уже подали свои заявки на участие в праймериз на места в городскую думу. Это два предпринимателя, два сотрудника УВЗ и два действующих депутата.

Уже заявились два представителя «Уралвагозавода» — 27-летний начальник участка Рафиг Алиев и 41-летний Александр Иванов, который работает в литейном цехе № 2, является реестровым казаком и известен как правозащитник работников УВЗ.

Еще двое заявившихся — действующие депутаты. В четвертый раз претендует на место в гордуме директор ООО «ЦПМ УХП» Владимир Антонов. 71-летний депутат выдвигается по одномандатному округу № 8. Подтвердил свои намерения получить место депутата еще раз действующий председатель городской думы Нижнего Тагила 63-летний Вадим Раудштейн.

Также планируют получить места в гордуме Алексей Бова, 29-летний директор агентства недвижимости и Алексей Силанов, 39-летний директор строительной фирмы.

Проведение праймериз «Единой России» запланировано на 23–29 мая.

Напомним, в 2022 году запланированы выборы губернатора Свердловской области, а также депутатов городской думы. В текущем году будет выбрано всего 25 человек, а не 28, как это было ранее. Причиной стала смена системы выборов со смешанной на мажоритарную.

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