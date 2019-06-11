«Единая Россия» приостановила членство в партии обвиняемого в коррупции депутата
Сегодня, 14:22ПолитикаФото: Екатеринбургская гордума
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Президиум свердловского политсовета «Единой России» принял решение о приостановлении членства в партии депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева, обвиняемого в коррупции, пишет «Федерал Пресс».
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Решение принято в соответствии с Уставом партии. Напомним, что Кагилев обвиняется в приготовлении к получению взятки. В настоящий момент депутат ожидает завершения следствия. Следователи настаивали на его аресте, однако суд не нашел для этого оснований.
Компания «Урал Инжиниринг» Олега Кагилева является генподрядчиком строительства школы № 100 в Нижнем Тагиле.
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