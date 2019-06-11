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#домахорошо
«Единая Россия» приостановила членство в партии обвиняемого в коррупции депутата
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Единая Россия» приостановила членство в партии обвиняемого в коррупции депутата

Сегодня, 14:22ПолитикаФото: Екатеринбургская гордума
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