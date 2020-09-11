«Новые известия»: повлияет ли пандемия коронавируса на выборы губернаторов

Такие настоящие ненастоящие зарплаты

В регионах также остро встает вопрос зарплат. Многие из тех, кого не уволили, значительно потеряли в доходах. А урезать то, что платится в конверте не составляет труда. Да и сокращение премий наблюдается повсеместно. Однако Росстат не видит проблемы. Официальная статистика показывает благоприятную картину, так как во всех 18 регионах доходы выросли, а съела прибавку инфляция только в пяти областях. Даже в Чувашии наблюдается рост.