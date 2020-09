«Новые известия»: повлияет ли пандемия коронавируса на выборы губернаторов

Через три дня станут известны имена новых глав 18 регионов России. Голосование ожидается напряженное. Причиной тому стало не только то, что продлятся выборы три дня. Свою лепту внесла и пандемия. Насколько она скажется на предвыборных кампаниях и их результатах? Выясняли «Новые известия».

Издание вместе с экспертами провело анализ и оценку социально-экономического здоровья 18 российских регионов накануне выборов. Не все они одинаково пережили пандемию. Оценка проводилась по официальным данным Росстата и Минфина. Для составления рейтинга по каждому из параметров осуществлялось начисление баллов. Так, 18 баллов — это лучший результат, а единица — худший. Итоговым рейтингом является сумма баллов по четырем показателям. Коронавирус VS промышленность Первое, с чем пришлось столкнуться регионам с приходом пандемии коронавирусом — это закрытие предприятий из-за вынужденной самоизоляции. А если отсутствует производство, то снижаются и доходы. Однако в ряде регионов пошли на некоторую хитрость. Уже в начале апреля стали выдаваться индивидуальные разрешения на работу. Причем тысячами. Иногда власти закрывали глаза на то, что продолжают работать малые предприятия, так как понимали пагубность ограничений для экономики. Лучше всего степень изоляции региона во время пандемии показывает индекс промышленного производства. В данном случае опираться приходится на данные Росстата, так как иных в России не предоставляется. Индекс промпроизводства Photo: «Новые Известия» Шести регионам удалось увеличить показатели, а Тамбовская область прибавила 10,6%. Это обусловлено тем, что в последней коронавирусные ограничения не вводились. Большинство предприятий и ярмарок продолжали работу. Соответственно и показатели больных инфекцией хуже среднего. Там на 100 тысяч жителей региона приходится 673,2 заражения. Чем беднее регион, тем тем меньше у него возможностей заботиться о населении без ущерба экономике. Севастополь оказался на противоположном месте. Там производство сократилось почти на 40%. При этом, эксперты считают, что переживать по этому поводу не обязательно. Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич пояснила, что в Севастополе промышленности нет. Там экономика на 60% является дотационной, то есть значение имеет только количество полученных средств. Работы нет, но вы держитесь Однако поддержка промышленности еще не является гарантией сохранения рабочих мест. Предприятия начали массово сокращать персонал. Причем не помогло предприятиям даже кредитование на зарплату сотрудникам. Рост числа безработных впечатляет. Чтобы оценить число безработных, использовались выборочные обследования Росстата, которые были проведены в апреле–июне 2020 года. Число безработных Photo: «Новые Известия» Оказалось, что Чувашия и Смоленская область сильно контрастирую на фоне друг друга. Еще больше удивляют показатели Смоленской области. Регион вдруг стал стабильным. Неужели губернатору Алексею Островскому удается улучшать ситуацию и на выборах ему переживать не о чем? Однако эксперты по этому поводу менее оптимистичны. Директор Центра Развития Региональной Политики (ЦРРП) Илья Гращенков сомневается, что в Смоленской области неожиданно могло «произойти чудо». Даже Лукашенко пугает белорусов Смоленщиной, мол, не хотите же вы так, как там? Определенные подвижки там все же есть: губернатор Островский действительно сумел привлечь инвестиции. При сохранении позитивной динамики год обещает быть успешным, и объем вложений может существенно превысить 60 миллиардов рублей. […] Речь идет о частных, «настоящих» инвестициях, доля которых в общей массе значительно выросла, сказал Гращенков. Политолог Константин Калачев называет регион «убитым». Он уверен, что его «можно показывать иностранцам, чтобы они не мечтали попасть в Россию». …Смоленская область — это депрессивный регион. На самом деле там кроме производства огранки алмазов почти ничего нет. При этом регион глубоко дотационный. Даже с точки зрения использования его расположения, привлекательности для туристов, инвесторов, там еще много есть над чем работать, сказал Калачев. Такие настоящие ненастоящие зарплаты В регионах также остро встает вопрос зарплат. Многие из тех, кого не уволили, значительно потеряли в доходах. А урезать то, что платится в конверте не составляет труда. Да и сокращение премий наблюдается повсеместно. Однако Росстат не видит проблемы. Официальная статистика показывает благоприятную картину, так как во всех 18 регионах доходы выросли, а съела прибавку инфляция только в пяти областях. Даже в Чувашии наблюдается рост. Средняя зарплата Photo: «Новые Известия» Однако при растущей безработице увеличение зарплат на 3,62% вряд ли изменит отношение жителей Чувашии к врио губернатора справедливороссу Олегу Николаеву, назначенному на пост в конце января 2020 года. По мнению Константина Калачева, и Олег Николаев тоже получил непростой регион. Он отмечает, что главной проблемой являются драйверы роста и развития. Были шумные истории с попыткой китайских инвесторов войти в регион, но с места ничего не сдвинулось. Доходы у населения там низкие. Нужно в лепешку разбиться, чтобы в Чувашию пришли новые инвесторы, сказал он. Калачев отмечает, что пока Николаев не производит впечатления драйвера. Производство сельхозпродукции и развитие агропромышленного комплекса очевидно. Однако у программы позиционирования «серьезные» проблемы. Данные промахи, по мнению политолога, дадут некоторые преимущества «Единой России». Директор Центра Развития Региональной Политики (ЦРРП) Илья Гращенков отмел политический фактор. Он не считает, что партии и политика тут имеют ведущую роль. Это чисто техническая ситуация, а сам врио губернатора Николаев, в данном случае, действует, скорее, как представитель федеральной власти, а не политический деятель. Чувашия в принципе проблемный регион, здесь мало рабочих мест, особенно на селе (только в хозяйствах), многие уезжают в другие регионы, в том числе ЦФО. Так что политической подоплеки тут нет, говорит Гращенков. При этом в Севастополе политика, поддержка федерального центра и благосостояние населения неизбежно влияют на результаты выборов. По мнению Гращенкова Севастополь не похож на другие регионы. Рука Кремля Снижение доходов и безработицу, в первую очередь, ощущают люди, сами избиратели. Однако есть факторы, которые влияют на отношение губернаторов с Кремлем. А это тоже немаловажно. Одними из наиболее важных являются уровень обеспеченности бюджета и госдолг. Кто-то увеличивает последний, а кто-то старается рассчитывать на субсидии и дотации. Госдолг регионов Photo: «Новые Известия» На этот раз регионы поделились почти поровну. Однако если посмотреть на размеры изменений, то хорошие показатели только у Краснодарского края, а вот плохие — у Архангельской, Ростовской, Иркутской областях и Камчатском крае. Краснодарский край входит в десятку регионов по объему федеральных субсидий в I полугодии 2020 года. За этот период они увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом 22% расходов краевого бюджета обеспечиваются именно федеральными средствами. А вот рост госдолга Иркутской области связан с назначением врио губернатора Игоря Кобзева в декабре 2019 года. До этого момента госдолг уменьшался. Похоже на помощь он не рассчитывал с самого начала. И ожидания оправдались, когда в мае 2020 года при распределении средств на выравнивание региональных бюджетов, Иркутская область ничего не получила. Посткоронавирусное экономическое здоровье региона По итоговой сумме баллов видно, что лучше всех «предвыборных» регионов пандемию пережила Еврейская автономная область, о которой практически ничего не слышно. В лидерах с ней также Калужская и Смоленская области. Итог Photo: «Новые Известия» В аутсайдеры попали Татарстан, Костромская и Иркутская область. И если за Рустама Минниханова можно не переживать, то позиции губернатора Костромской области Сергея Ситникова и Игоря Кобзева из Иркутской области не столь устойчивы. Если в регионах сменят руководство в ходе выборов, то новые главы получат прекрасные возможности, чтобы проявить себя. Туманная перспектива Однако так ли сильно экономическое здоровье влияет на предстоящие выборы? Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич уверена, что это все не имеет значения. 18 регионов, в которых пройдут выборы 13 сентября, обладают разными исходными данными. При этом с точки зрения карьерного роста и рейтингов приходить губернаторов в неразвитый регион, чтобы проявить себя — это не повод для зависти. Константин Калачев придерживается мнения, что в благополучном регионе еще надо сохранить все то, что было построено. Отличиться можно в дотационных регионах, которым нужен защитник и драйвер развития, где есть спрос на перемены. Например, на Камчатке был такой запрос и сейчас Владимир Солодов достаточно хорошо коммуницирует со всеми: населением, общественными организациями и даже с теми журналистами, которых прошлый губернатор «не пускал на порог». Но есть и регионы, где все не так просто — Иркутская область, Архангельская, Костромская, но там видны примеры плохой работы штаба, говорит Калачев. Складывается ситуация, что если в депрессивном регионе народ избавляется от прежнего губернатора и выбирает оппозиционера, то новому главе тяжело будет себя проявить, так как, по мнению экспертов, негативный фон будет преобладать, а этом значит, что придется налаживать «дружбу» с Москвой.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter