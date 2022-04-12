Япония наложила санкции на свердловских депутатов Госдумы

Отмечается, что всего в санкционном списке находится почти 400 российских граждан, 25 фирм и два банка. К примеру, среди «санкционных» россиян отмечаются Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которые находятся в списке как предполагаемые дочери президента РФ. Два банка из списка – это Сбербанк и Альфа-банк.