Япония наложила санкции на свердловских депутатов Госдумы

Япония наложила санкции на свердловских депутатов Госдумы
Япония наложила санкции на свердловских депутатов Госдумы
Сегодня, 09:12ПолитикаФото: pixabay.com
В обновленном санкционном списке от Японии оказались свердловские депутаты Госдумы. Их активы заморозят.

Депутаты Госдумы от Свердловской области оказались в санкционном списке Японии. В перечень вошли Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Павел Крашенинников, Андрей Альшевских, Максим Иванов и другие. Ознакомиться со списком можно на портале МИД России.

Активы вышеперечисленных парламентариев заморозят. А еще ограничением оказалось Уральское бюро «Деталь».

Отмечается, что всего в санкционном списке находится почти 400 российских граждан, 25 фирм и два банка. К примеру, среди «санкционных» россиян отмечаются Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которые находятся в списке как предполагаемые дочери президента РФ. Два банка из списка – это Сбербанк и Альфа-банк.

Материалы по теме:
депутатысанкцииактивы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы