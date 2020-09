До 14 сентября российские регионы получат первые партии вакцины от коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса Sputnik V направят во все регионы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вакцину разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Она прошла все испытания. Первые партии были отгружены во все регионы. Доставка первых партий вакцины от коронавируса в регионы должна произойти до понедельника, 14 сентября. В первую очередь вакцинацию пройдут люди, входящие в зону риска. Российские ученые работают над второй вакциной от коронавируса. Напомним, что в Китае проходит испытание препарат «Триазавирин», разработанный уральскими учеными. Он применяется при лечении коронавируса в 10 китайских госпиталях. Китайцы проводят испытания уральского препарата от коронавируса

