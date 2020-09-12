До 14 сентября российские регионы получат первые партии вакцины от коронавируса

До 14 сентября российские регионы получат первые партии вакцины от коронавируса

Сегодня, 14:29ПолитикаPhoto: Минздрав РФ
Российскую вакцину от коронавируса Sputnik V направят во все регионы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вакцину разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Она прошла все испытания. Первые партии были отгружены во все регионы.

Доставка первых партий вакцины от коронавируса в регионы должна произойти до понедельника, 14 сентября. В первую очередь вакцинацию пройдут люди, входящие в зону риска. Российские ученые работают над второй вакциной от коронавируса.

Напомним, что в Китае проходит испытание препарат «Триазавирин», разработанный уральскими учеными. Он применяется при лечении коронавируса в 10 китайских госпиталях.

Stories:
Коронавирус
Related news:
вакцинакоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы