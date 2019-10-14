Путин поддержал 58 проектов Свердловской области и дал Шипулину на биатлон
Сегодня, 21:05ПолитикаФото: pixabay.com
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Фондом президентских грантов были объявлены победители второго конкурса 2019 года. 59 проектов Свердловской области будут профинансированы, сообщает портал E1.
Самую большую сумму, в 13 миллионов рублей, получит Ассоциация музыкантов Урала для проведения фестиваля «Старый новый рок». Фестиваль-практикум «Кинопроба» получит чуть больше восьми миллионов, а фестиваль уличного кино — 6,8 миллиона рублей.
Среди победителей конкурса оказался и благотворительный фонд «Чемпионы будущего». Он занимается пропагандой здорового образа жизни среди детей и подростков, а также популяризацией биатлона. Владельцем фонда является Антон Шипулин. Сумма средств, которые будут получены фондом, составляет 2,9 миллиона рублей.
В конкурсе победили и другие проекты, финансирование для них составляет от 400 тысяч до нескольких миллионов рублей.
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