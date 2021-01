Евгений Куйвашев назначил нового замглавы аппарата правительства Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового замглавы аппарата правительства региона.

Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области назначен экс-замминистра международных и внешнеэкономических связей Иван Детченя, пишет Znak. Как рассказали изданию в правительстве, замглавы будет заниматься организационными вопросами. В том числе он будет координировать работу с обращениями жителей Свердловской области. Необходимо будет развивать механизмы взаимодействия с населением и выстраивать диалог с гражданами. На текущий момент, должность главы аппарата губернатора и правительства Среднего Урала занимает Валерий Чайников. Напомним, 13 января сообщалось о назначении бывшего директора НТМК и зампреда ЗакСо Алексея Кушнарева. Он получил руководящую должность в холдинге Алишера Усманова «Металлоинвест» и будет отвечать за направление металлургии. В его ответственности будут находиться Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова и АО «Уральская сталь». Экс-директор НТМК Кушнарев получил руководящую должность в холдинге «Металлоинвест»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter