Евгений Куйвашев назначил нового замглавы аппарата правительства Свердловской области

Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области назначен экс-замминистра международных и внешнеэкономических связей Иван Детченя, пишет Znak.
Как рассказали изданию в правительстве, замглавы будет заниматься организационными вопросами. В том числе он будет координировать работу с обращениями жителей Свердловской области. Необходимо будет развивать механизмы взаимодействия с населением и выстраивать диалог с гражданами.
На текущий момент, должность главы аппарата губернатора и правительства Среднего Урала занимает Валерий Чайников.
Напомним, 13 января сообщалось о назначении бывшего директора НТМК и зампреда ЗакСо Алексея Кушнарева. Он получил руководящую должность в холдинге Алишера Усманова «Металлоинвест» и будет отвечать за направление металлургии. В его ответственности будут находиться Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова и АО «Уральская сталь».