Евгений Куйвашев назначил нового замглавы аппарата правительства Свердловской области

Напомним, 13 января сообщалось о назначении бывшего директора НТМК и зампреда ЗакСо Алексея Кушнарева. Он получил руководящую должность в холдинге Алишера Усманова «Металлоинвест» и будет отвечать за направление металлургии. В его ответственности будут находиться Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова и АО «Уральская сталь».