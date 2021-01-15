Евгений Куйвашев назначил нового замглавы аппарата правительства Свердловской области

Евгений Куйвашев назначил нового замглавы аппарата правительства Свердловской области

Сегодня, 14:46ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового замглавы аппарата правительства региона.

Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области назначен экс-замминистра международных и внешнеэкономических связей Иван Детченя, пишет Znak.

Как рассказали изданию в правительстве, замглавы будет заниматься организационными вопросами. В том числе он будет координировать работу с обращениями жителей Свердловской области. Необходимо будет развивать механизмы взаимодействия с населением и выстраивать диалог с гражданами.

На текущий момент, должность главы аппарата губернатора и правительства Среднего Урала занимает Валерий Чайников.

Напомним, 13 января сообщалось о назначении бывшего директора НТМК и зампреда ЗакСо Алексея Кушнарева. Он получил руководящую должность в холдинге Алишера Усманова «Металлоинвест» и будет отвечать за направление металлургии. В его ответственности будут находиться Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова и АО «Уральская сталь».

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