Свердловскую чиновницу назначили руководителем комитета по туризму в Башкирии

Экс-чиновник Свердловской области Эльмира Туканова назначена руководителем комитета по туризму. Соответствующий указ 15 февраля подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава Башкирии пожелал свердловской чиновнице успехов в делах и указал на тот факт, что Эльмире Тукановой не придётся проходить "курс молодого бойца", пишет Znak. Хабиров также выразил благодарность Салавату Нафикову, который руководил комитетом по туризму до Эльмиры Тукановой. Глава Башкирии рассказал, что предшественнику свердловской чиновницы уже найдена новая работа. Должность на данный момент не сообщается. Радий Хабиров подчеркнул, что Туканова имеет большой опыт в работе, так как она работала с музейными учреждениями в Тюменской области. Она родом из нашей республики. Родилась в деревне Тазларово Зианчуринского района. Потом уехала учиться в Нижневартовск. Мы и искали такого человека, Радий Хабиров.

