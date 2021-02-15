Свердловскую чиновницу назначили руководителем комитета по туризму в Башкирии

Хабиров также выразил благодарность Салавату Нафикову, который руководил комитетом по туризму до Эльмиры Тукановой. Глава Башкирии рассказал, что предшественнику свердловской чиновницы уже найдена новая работа. Должность на данный момент не сообщается.