В Свердловской области мэр обвиняется в получении взятки

В ходе проведения следствия было выявлено, что обвиняемый требовал незаконное вознаграждение от находящейся от него в служебной зависимости директора административно-хозяйственного управления Тугулымского городского округа за покровительство по службе и помощь в финансировании учреждения.

В результате в течение четырех лет, с 2016 года, обвиняемому было передано около двух миллионов рублей, по версии следствия.

Расследование ведется сотрудниками полиции из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.