В Свердловской области мэр обвиняется в получении взятки
Сегодня, 18:53ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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Мэр Тугулыма Сергей Селиванов был обвинен в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со слов пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.
Сюжеты: Пригород
В ходе проведения следствия было выявлено, что обвиняемый требовал незаконное вознаграждение от находящейся от него в служебной зависимости директора административно-хозяйственного управления Тугулымского городского округа за покровительство по службе и помощь в финансировании учреждения.
В результате в течение четырех лет, с 2016 года, обвиняемому было передано около двух миллионов рублей, по версии следствия.
Расследование ведется сотрудниками полиции из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.
В скором времени дело будет передано в суд для рассмотрения вопроса об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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