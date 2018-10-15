Алексей Кожемяко назначен первым заместителем главы Екатеринбурга

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12 октября состоялось официальное назначение Алексея Кожемяко на пост первого заместителя мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.
Сюжеты: Екатеринбург
12 октября Алексей Кожемяко назначен первым заместителем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Данную должность он занимает с октября 2016 года.
В 2018 году Кожемяко принял участие в конкурсе на пост главы Екатеринбурга и считался основным конкурентом Высокинского. Однако конкурсная комиссия не рекомендовала его для избрания, информирует Znak.com.
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