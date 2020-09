Полпред Цуканов заявил об окончании публичной политической войны в Екатеринбурге

В Екатеринбурге удалось победить политические конфликты. Об этом сообщил полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов во время встречи с представителями СМИ.

По его словам, власти должны только советоваться с гражданами по вопросам и информировать население о принятии решений. Как отметил Цуканов, за последний квартал 2020 года политических войн удалось избежать. Также полпред рассказал, что существовали вопросы относительно транспортной стратегии и системы здравоохранения. Из-за этого управление здравоохранения Екатеринбурга было передано минздраву Свердловской области. Я убежден, все вопросы все власти должны решать непублично. Они должны публично информировать о принятых решениях, заявил Цуканов про систему в целом. От полпреда был получен комментарий по поводу возвращения прямых выборов мэра. Он отметил, что согласится с любым решением, принятым органами власти. Напомним, что сегодня Цуканов сообщил о переносе визита президента Владимира Путина на 2021 год. Владимир Путин отменил визит в Екатеринбург

