Полпред Цуканов заявил об окончании публичной политической войны в Екатеринбурге

Полпред Цуканов заявил об окончании публичной политической войны в Екатеринбурге

Сегодня, 17:08ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге удалось победить политические конфликты. Об этом сообщил полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов во время встречи с представителями СМИ.

По его словам, власти должны только советоваться с гражданами по вопросам и информировать население о принятии решений.

Как отметил Цуканов, за последний квартал 2020 года политических войн удалось избежать.

Также полпред рассказал, что существовали вопросы относительно транспортной стратегии и системы здравоохранения. Из-за этого управление здравоохранения Екатеринбурга было передано минздраву Свердловской области.

Я убежден, все вопросы все власти должны решать непублично. Они должны публично информировать о принятых решениях, заявил Цуканов про систему в целом.

От полпреда был получен комментарий по поводу возвращения прямых выборов мэра. Он отметил, что согласится с любым решением, принятым органами власти.

Напомним, что сегодня Цуканов сообщил о переносе визита президента Владимира Путина на 2021 год.

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