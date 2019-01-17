Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко может уйти в отставку

Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко собирается в отставку. По информации из источника в мэрии Znak.com , заместитель Александра Высокинского уже написал заявление.

Новая кандидатура на пост первого вице-мэра еще не подобрана, уточняет тот же источник. Глава уральской столицы «в раздумьях».

Алексей Кожемяко является первым заместителем в октября 2016 года. До этого он долгое время работал в администрации Екатеринбурга. В 2018 году Кожемяко принял участие в конкурсе на пост главы города и считался основным конкурентом Высокинского. Однако конкурсная комиссия не рекомендовала кандидатуру Кожемяко для избрания.