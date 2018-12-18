Юлия Прыткова назначена главой департамента информполитики Свердловской области
Сегодня, 19:43ПолитикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Главой департамента информационной политики в Свердловской области стала Юлия Прыткова. Ранее она являлась исполняющей обязанности главы ведомства.
Прыткова одобрена на должность главы департамента информполитики региона, она уже прошла все согласовательные процедуры. Документы о назначении будут подписаны в ближайшее время, об этом сказал вице-губернатор Сергей Бидонько.
Помимо утверждения Прытковой на должность главы ведомства, с Антоном Третьяковым, который является главой департамента внутренней политики, продлен договор, сообщает Ura.ru.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей