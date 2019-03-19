Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Сегодня, 21:43ПолитикаФото: официальный сайт Бориса Дубровского
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19 марта Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал заявление об отставке.
Отставку Дубровского принял президент России. По словам Бориса Дубровского, решение об отставке он принял по собственной инициативе.
Исполняющим обязанности губернатора президент назначил Алексея Текслера, который занимал должность замминистра энергетики РФ.
Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 года, сообщает ТАСС.
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