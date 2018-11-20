Высокоскоростная магистраль Екатеринбург-Челябинск повысит спрос на Кольцово

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался в поддержку сотрудничества между городами. По его мнению, развитие мега-агломерации Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Тюмени позволит равномерно распределить нагрузку на инфраструктуру городов. Именно поэтому необходимо налаживать партнерские связи между крупными городами, считает мэр столицы Урала.

Так Высокинский заявил, что строительство ВСМ «даст мощный импульс для развития мощной инфраструктуры» и «резко повысит инвестиционную привлекательность» Екатеринбурга и Челябинска, сообщается на официальном портале «Екатеринбург.рф».

Строительство аэропорта мирового класса в Челябинске в данном случае, по мнению главы Екатеринбурга, неоправданно.