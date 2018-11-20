Высокоскоростная магистраль Екатеринбург-Челябинск повысит спрос на Кольцово
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказал мнение о том, что возможности аэропорта Кольцово достаточны для обслуживания пассажиров Екатеринбурга и Челябинска при условии создания ВСМ.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался в поддержку сотрудничества между городами. По его мнению, развитие мега-агломерации Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Тюмени позволит равномерно распределить нагрузку на инфраструктуру городов. Именно поэтому необходимо налаживать партнерские связи между крупными городами, считает мэр столицы Урала.
Так Высокинский заявил, что строительство ВСМ «даст мощный импульс для развития мощной инфраструктуры» и «резко повысит инвестиционную привлекательность» Екатеринбурга и Челябинска, сообщается на официальном портале «Екатеринбург.рф».
Строительство аэропорта мирового класса в Челябинске в данном случае, по мнению главы Екатеринбурга, неоправданно.
Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии запуска ВСМ). Синергетический и агломерационный эффект от строительства ВСМ между городами Урала исчисляется даже не миллиардами, а триллионами рублей! высказался Высокинский.