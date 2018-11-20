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Высокоскоростная магистраль Екатеринбург-Челябинск повысит спрос на Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Bridge tracks transportation train metal 1209291

Высокоскоростная магистраль Екатеринбург-Челябинск повысит спрос на Кольцово

Сегодня, 14:24ПолитикаФото: maxpixel.net
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