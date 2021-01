В ходе заседания городская дума Среднеуральска приняла отставку мэра Андрея Зашляпина.

Отмечается, что отставка была принята единогласно, а Врио главы Среднеуральска стал бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик, сообщает «Областная газета». Напомним, 18 января глава Среднеуральска Андрей Зашляпин заявил об уходе с поста. Также Зашляпин отметил, что данное решение было принято не из-за результатов его работы. Мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку

