Зеленский набирает более 72% голосов на выборах президента Украины

Избирательные участки в Украине закрылись в 20:00 по московскому времени, и после этого появились данные о предварительных итогах голосования избирателей.

Во втором туре на выборах президента украинцам предстояло выбирать между Петром Порошенко, действующим президентом, и Владимиром Зеленским, актером и юмористом.