Зеленский набирает более 72% голосов на выборах президента Украины
Сегодня, 23:05ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Первые данные разных экзит-полов в Украине показали, что Зеленский набрал более 72% голосов избирателей, а Порошенко существенно проиграл оппоненту, сообщает Газета.ру.
Избирательные участки в Украине закрылись в 20:00 по московскому времени, и после этого появились данные о предварительных итогах голосования избирателей.
Во втором туре на выборах президента украинцам предстояло выбирать между Петром Порошенко, действующим президентом, и Владимиром Зеленским, актером и юмористом.
Предварительные данные опросов говорят о победе Зеленского, но в стране только начался подсчет голосов и точные официальные данные избиркома будут известны только 22 апреля.
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