Закрыть налоговую, учить педагогов, делать движухи: что советуют мэру Нижнего Тагила?

В день выборов 15 октября Владислав Пинаев, сразу после избрания на эту должность, озвучил, что соберет на неформальную встречу всех кандидатов. Встреча, на которой претенденты на пост тагильского мэра обменялись идеями по развитию города, прошла 21 ноября.

Что-то плохо? А что сделали для того, чтобы было хорошо? Критиковать в жизни всегда проще, нежели что-то потом реализовать. Поэтому я сторонник поговорки «Критикуешь – предлагай». Если ты говоришь, что плохо, то скажи, как сделать, чтобы это было хорошо. В каждой программе, у каждого есть рациональные вещи, которые я бы хотел использовать в дальнейшей работе со всеми. Где-то они пересекаются отчасти с моими идеями, где-то пересекаются с благоустройством города, где-то важно просто выслушать мнение – что хорошо, что плохо, на что обратить внимание так или иначе. По велодорожке очень интересный вариант, по молодежной политике. Это на сегодня вообще в приоритете, то, чем мы с коллегами занимаемся, то, что в перспективе должно город реанимировать. Я еще раз изучил предложения кандидатов и хотел бы послушать каждого отдельно, чем мы можем быть полезны друг другу на этой рабочей встрече. Я думаю, она не последняя. Самое главное - найти точки взаимодействия. Если они у нас будут, тогда будет смысл встречаться. Поэтому давайте сейчас обменяемся общими мнениями,начал беседу Владислав Пинаев.

Педагоги тоже должны верить в будущее города О сложностях с перспективами у молодого населения Нижнего Тагила говорил Данил Кукутин. Одним из важных направлений он считает развитие средних и высших учебных заведений города.

Замечательная идея, которую вы сейчас двигаете - студенческий кластер. 74% выпускников 11-х классов из города уезжает, а возвращается - по единицам пересчитать. Я недавно разговаривал с одной учительницей, которая предметно преподает, хорошо преподает, выпускает классы профильные, медицинские. Я спрашиваю: вот что вы своим ученикам говорите, вы же их как-то привлекаете в город обратно вернуться, чтоб они работали в наших учреждениях медицинских? Она мне сказала: а я им не говорю возвращаться, я им говорю – здесь делать нечего. Ну как так можно, вы же здесь живете, работаете! А она отвечает: мы детей отправляем в крупные города, они там видят ту инфраструктуру, тот досуг, которые там есть, и там остаются. То есть наша задача - создать учебные учреждения обязательно. Если брать с точки зрения промышленности, нужно делать статусные учреждения среднего образования, то есть колледжи. Замечательный пример есть у нас – Горный колледж, который, я думаю, является статусным образовательным учреждением. Я думаю, что надо поднимать другие образовательные учреждения среднего профессионального образования, что туда молодежь могла идти учиться и видела в этих учреждения перспективу для своего развития, уверен Данил Кукутин.

Кроме качественного образования молодой тагильский педагог предлагает обеспечить временным жильем молодых специалистов и улучшить досуг для молодежи в целом, исходя именно из ее интересов:

Также нужна поддержка молодежи города, которая заканчивает учебные заведения. Допустим, у нас есть общежитие у пединститута, его можно использовать как временное жилье для молодых педагогов, социальных работников. Конечно, сложно сейчас найти, потому что институт является сейчас филиалом, но меры поддержки педагогам, медицинским работникам можно создать. Будут кадры – кадры решают все. Сейчас в разработке программа по привлечению молодежи, какие мероприятия должны присутствовать в городе. Чтобы молодежи было интересно в городе жить и оставаться. Та же самая танцевальная прогулка. Мы недавно с организатором Светланой Яковлевой общались, она говорит, что молодежи это интересно. Чем больше таких мероприятий будет в городе, в которых будет сама молодежь участвовать, если администрация города будет поддерживать такие движухи, то в городе будет гораздо интереснее. Или как Дмитрий Арды сейчас проводит форум для молодежи, приглашает туда и общественных деятелей, и предпринимателей, и власть. То есть нужно создать не только инфраструктуру, но и условия, которые привлекут молодежь оставаться в городе.

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Общественник Илья Коровин заострил внимание на воспитании подростков. По его мнению, текущая ситуация отбивает охоту у педагогов заниматься внеклассной деятельностью:

Проблем-то очень много. За последние пять лет проблемы решались, решались. Есть еще, что порешать. И то, что с молодежью у нас в стране происходит. Хорошо, что не было таких случаев в Тагиле. Но ощущение, что как-будто подбирается к нам со всех сторон. Сейчас дошло до того, что никто не может вывести детей в поход, мало ли кто там поранится, чтоб подстраховать себя, чтобы родители по судам не затаскали,говорит о проблемах учителей Коровин.

Владислав Пинаев подтвердил, что некоторые современные тенденции действительно усложняют работу учителей:

У нас когда решаешь глобальные проблемы, столько сводов законов на голову падает. Мы в детстве все лазали по гаражам, ходили в походы, сплавлялись на лодках. И все нормально было. А сейчас на него посмотри не так – все, у него психологическая травма,сказал Владислав Пинаев.

Золотые горы Урала и закрытие налоговой Потребность в длительном стратегическом планировании озвучил бизнесмен Евгений Рохлин:

Если даже просто проехаться по городу, то есть брошенные здания. При том, что не где-то на окраине, а в центральной части города. Очень стремно, что такие здания и предприятия находятся в очень плачевном состоянии. Я считаю, надо что-то предпринимать. В этом должны быть заинтересованы наши градообразующие предприятия. Также должно быть долгосрочное стратегическое планирование, то есть не только в рамках пяти лет. Я увидел, что у нас нет долгосрочных концептуальных органов управления. Там были некие эксперты, которые говорили: вот так-то мы закладывали, вышло так, а потом поменялось. Понятно, что внешняя ситуация меняется. Но видение должно быть,уверен Евгений Рохлин.

2 Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов Фото В Нижнем Тагиле на ул. Выйская, 35 оказалось заброшено двухэтажное здание, в котором некогда находился отдел полиции. Сейчас там собираются маргиналы.

Александр Усольцев предложил развивать добывающую промышленность. По мнению выступавшего, ресурсов в недрах Нижнего Тагила хватит настолько, что можно будет отменить налоги и закрыть налоговую инспекцию.

Есть проблема - молодежь уезжает. Им здесь делать нечего. Хотя бы найти им работу не за бесплатно, а в соответствии их навыкам, умениям, которые они получили в вузах. В принципе в Тагиле необходимо создать университет, потому что здесь предприятия мощные есть, город - 300 тысяч с лишним. Достаточно и кадров, и работы, и самое главное - мы же ходим по золоту, топчем, не можем наклонится. Для этого нужно организовать людей. Вот у нас отвалы есть на Вые, там - содержание золота, платины, чуть ли не всей таблицы Менделеева. Пожалуйста - разработайте. Мы можем налоговую инспекцию закрыть, потому что налоги не надо будет собирать, этих доходов будет достаточно. Создать комплекс, подобрать людей-экспертов из бывших учебных заведений, которые могли бы решать эти вопросы. И люди придут и будут делать. Здесь на уровне города колоссальный потенциал. Есть инфраструктура и люди, кадры. Нужно им создать условия, работу. Этим и должна заниматься администрация. Людям надо работать, хотя бы за бесплатно сначала, предложил к рассмотрению свои идеи Александр Усольцев.