Купить QR-код через соцсети пытается бывший кандидат в депутаты ЗакСО

Бывший кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области от партии «Яблоко» Алена Смышляева разместила в соцсетях пост о покупке QR-кода. Девушка сообщила, что пыталась организовать акцию против системы электронных документов, однако никто не стал перечислять деньги на данное мероприятие. Поэтому активистка пошла на крайний шаг.
Напишите в личку, сколько стоят QR-коды, у кого купить (проверенный продавец), какое время действует, опубликовала Алена на своей странице в Facebook.
Насколько данное объявление является законным, решили проверить в издании Ура.ру. Однако получить оперативный ответ от ГУ МВД по Свердловской области редакции не удалось.
Губернатор Свердловской области отменил QR-ограничения в регионе после спада уровня заболеваемости коронавирусом.