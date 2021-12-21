Купить QR-код через соцсети пытается бывший кандидат в депутаты ЗакСО

Бывший кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области от партии «Яблоко» Алена Смышляева разместила в соцсетях пост о покупке QR-кода. Девушка сообщила, что пыталась организовать акцию против системы электронных документов, однако никто не стал перечислять деньги на данное мероприятие. Поэтому активистка пошла на крайний шаг.