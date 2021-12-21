Купить QR-код через соцсети пытается бывший кандидат в депутаты ЗакСО

Купить QR-код через соцсети пытается бывший кандидат в депутаты ЗакСО
Купить QR-код через соцсети пытается бывший кандидат в депутаты ЗакСО
Сегодня, 16:28ПолитикаФото: страница Алены Смышляевой в Facebook
Активистка и экс-кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области Алена Смышляева пытается через соцсети купить QR-код.

Бывший кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области от партии «Яблоко» Алена Смышляева разместила в соцсетях пост о покупке QR-кода. Девушка сообщила, что пыталась организовать акцию против системы электронных документов, однако никто не стал перечислять деньги на данное мероприятие. Поэтому активистка пошла на крайний шаг.

Напишите в личку, сколько стоят QR-коды, у кого купить (проверенный продавец), какое время действует, опубликовала Алена на своей странице в Facebook.

Фото:страница Алены Смышляевой в Facebook

Насколько данное объявление является законным, решили проверить в издании Ура.ру. Однако получить оперативный ответ от ГУ МВД по Свердловской области редакции не удалось.

Губернатор Свердловской области отменил QR-ограничения в регионе после спада уровня заболеваемости коронавирусом.

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Екатеринбург
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