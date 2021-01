Студентка педколледжа подала документы на конкурс на пост главы Екатеринбурга

21 января 21-летняя студентка педколледжа Кристина Кузнецова подала документы на конкурс кандидатов в мэры Екатеринбурга.

Девушка стала самым молодым кандидатом среди участников. Фотографии поданных бумаг с печатями она выложила на своей странице в Instagram. Сегодня 21-й день 21-го года в 21-м веке, хороший день, чтобы подать документы на участие,написала Кристина в социальных сетях. 22 января станет последним днем подачи заявок на должность главы Екатеринбурга. По данным пресс-службы гордумы, на 21 января было зарегистрировано 27 кандидатов, пишет е1. Напомним, 21 января заявку на участи в конкурсе подал врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов. Алексей Орлов подал документы на участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга

