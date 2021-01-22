Студентка педколледжа подала документы на конкурс на пост главы Екатеринбурга

Студентка педколледжа подала документы на конкурс на пост главы Екатеринбурга

Сегодня, 10:01ПолитикаPhoto: Яндекс.Карты
21 января 21-летняя студентка педколледжа Кристина Кузнецова подала документы на конкурс кандидатов в мэры Екатеринбурга.

Девушка стала самым молодым кандидатом среди участников. Фотографии поданных бумаг с печатями она выложила на своей странице в Instagram.

Сегодня 21-й день 21-го года в 21-м веке, хороший день, чтобы подать документы на участие,написала Кристина в социальных сетях.

22 января станет последним днем подачи заявок на должность главы Екатеринбурга. По данным пресс-службы гордумы, на 21 января было зарегистрировано 27 кандидатов, пишет е1.

Напомним, 21 января заявку на участи в конкурсе подал врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

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