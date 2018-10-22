Спортсменка Ольга Котлярова возглавила аналитический департамент Екатеринбурга
Сегодня, 09:01ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
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Чемпионка мира и Европы по бегу Ольга Котлярова назначена и. о. руководителя информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Ольга Котлярова станет исполнять обязанности главы информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга до назначения постоянного руководителя. Кто будет занимать эту должность и сроки назначения в мэрии пока не называют.
Ольга Котлярова является чемпионкой мира и Европы по бегу. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее стала бронзовой призеркой в составе сборной России. В информационно-аналитическом департаменте Ольга работает почти три года в должности заместителя начальника, пишет ЕАН.
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