Спортсменка Ольга Котлярова возглавила аналитический департамент Екатеринбурга

Ольга Котлярова станет исполнять обязанности главы информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга до назначения постоянного руководителя. Кто будет занимать эту должность и сроки назначения в мэрии пока не называют.

Ольга Котлярова является чемпионкой мира и Европы по бегу. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее стала бронзовой призеркой в составе сборной России. В информационно-аналитическом департаменте Ольга работает почти три года в должности заместителя начальника, пишет ЕАН.