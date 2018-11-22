1 872 000 рублей выделят депутатам на «карманные расходы» в 2019 году
Сегодня, 13:13ПолитикаФото: TagilCity.ru
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26 депутатов Нижнетагильской городской думы, работающие на непостоянной основе, в 2019 году получат 1 872 000 рублей на возмещение расходов. Такое предложение озвучил депутат Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.
Сюжеты: Нижний Тагил
Решение об установлении размера «карманных расходов» парламентариям гласит, что на одного депутата будет выделяться порядка шести тысяч рублей в месяц.
Поскольку в нижнетагильской городской думе на непостоянной основе трудятся 26 депутатов, а двое – на постоянной, общая сумма на всех народных избранников в месяц составит 156 тысяч рублей.
Депутаты, присутствовавшие на двадцатом заседании Нижнетагильской городской думы седьмого созыва 22 ноября, единогласно поддержали решение, озвученное Вадимом Раудштейном – председателем постоянной комиссии думы по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.
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