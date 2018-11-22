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1 872 000 рублей выделят депутатам на «карманные расходы» в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 872 000 рублей выделят депутатам на «карманные расходы» в 2019 году

Сегодня, 13:13ПолитикаФото: TagilCity.ru
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