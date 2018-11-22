1 872 000 рублей выделят депутатам на «карманные расходы» в 2019 году

Решение об установлении размера «карманных расходов» парламентариям гласит, что на одного депутата будет выделяться порядка шести тысяч рублей в месяц.

Поскольку в нижнетагильской городской думе на непостоянной основе трудятся 26 депутатов, а двое – на постоянной, общая сумма на всех народных избранников в месяц составит 156 тысяч рублей.