Нижнем Тагиле стартовал праймериз по выборам в Гордуму

Нижнем Тагиле стартовал праймериз по выборам в Гордуму
Нижнем Тагиле стартовал праймериз по выборам в Гордуму
Сегодня, 13:38Политика
В срок до 29 мая в Нижнем Тагиле продлится предварительное голосование за кандидатов на место в Городской Думе. Зарегистрироваться для голосования можно до 27 мая.

В Свердловской области поучаствовать в предварительном голосовании смогут избиратели Асбеста, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Серова и Сысерти, а также избиратели округа № 20 Каменска-Уральского. Праймериз по выборам в Гордуму уже стартовал. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

По данным на утро 23 мая, в регионе зарегистрировано свыше 40 тысяч избирателей – это жители восьми городов. Голосовать можно через сайт PG.ER.RU до 29 мая, а зарегистрироваться можно до 27 мая.

Замсекретаря Генсовета Сергей Перминов рассказал о том, что у кандидатов замечен высокий интерес к данному голосованию.

Конкурс на место в законодательных органах субъектов РФ выше 7 человек на место, в административных центрах, городских думах - более 5 человек на место. Наша уникальная процедура в этом году подтверждает свои лидерские характеристики,сказал Перминов.

Напомним, что баллотироваться в Гордуму Нижнего Тагила от партии «Единая Россия» в этом году желают 59 человек, в том числе действующие депутаты, представители кланов УВЗ и НТМК, а также директора школ, доктора и бизнесмены.

Сюжеты:
Выборы-2022Нижний Тагил
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