Денис Мантуров заменит Медведева на презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее на Генассамблею Международного бюро выставок, где Екатеринбург представит свою заявку на ЭКСПО-2025, анонсировался прилет премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Однако вместо главы правительства в Париж прилетит министр промышленности и торговли Денис Мантуров.