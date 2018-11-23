Денис Мантуров заменит Медведева на презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Сегодня, 09:54ПолитикаФото: «Областная газета»
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23 ноября в Париже на презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 министр промышленности и торговли Денис Мантуров заменит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее на Генассамблею Международного бюро выставок, где Екатеринбург представит свою заявку на ЭКСПО-2025, анонсировался прилет премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Однако вместо главы правительства в Париж прилетит министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Кроме Мантурова в состав делегации вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2018 Алексей Сорокин, генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александр Чернов и российская оперная певица Аида Гарифуллина, сообщает Ura.ru.
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