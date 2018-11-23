Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Денис Мантуров заменит Медведева на презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Mvp 6474.jpg.1024x0 q85

Денис Мантуров заменит Медведева на презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Сегодня, 09:54ПолитикаФото: «Областная газета»
Читайте
также
100-летие библиотеки, лыжи и Щелкунчик. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Закрыть налоговую, учить педагогов, делать движухи: что советуют мэру Нижнего Тагила?
Инвестиции, туристы и студенты: что даст Нижнему Тагилу ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге?
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина