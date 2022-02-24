Гордума Нижнего Тагила досрочно освободила от полномочий депутата Алексея Пырина

Заявление было рассмотрено на очередном заседании 24 февраля. Из 23 депутатов за удовлетворение заявления депутата проголосовали только 22, ещё 1 человек воздержался.
Не смотря на то, что Алексем Пырин не участвовал в заседаниях думы, он следил за ее работой и вёл приём граждан, заявил Вадим Раудштейн.
Напомним, ни одного заседания за 2,5 года топ-менеджер ЕВРАЗа не посетил. Причиной стал переезд в Новокузнецк в августе 2019 года. Он занимал пост спикера, теперь вместо него им стал Вадим Раудштейн. Довыборы при этом проводиться не будут.
В Нижнем Тагиле новый состав гордумы сформируют осенью текущего года. В этот раз впервые будет применяться новая система — по одномандатным округам. Избираться будет 25 депутатов. Также избирательные округа распределены по-новому. Вместо 14 территорий их будет 25.