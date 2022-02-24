Гордума Нижнего Тагила досрочно освободила от полномочий депутата Алексея Пырина

Гордума Нижнего Тагила досрочно освободила от полномочий депутата Алексея Пырина
Гордума Нижнего Тагила досрочно освободила от полномочий депутата Алексея Пырина
Сегодня, 11:03ПолитикаФото: TagilCity.ru
За досрочное прекращение полномочий депутата Алексея Пырина проголосовали депутаты гордумы Нижнего Тагила.

Заявление было рассмотрено на очередном заседании 24 февраля. Из 23 депутатов за удовлетворение заявления депутата проголосовали только 22, ещё 1 человек воздержался.

Не смотря на то, что Алексем Пырин не участвовал в заседаниях думы, он следил за ее работой и вёл приём граждан, заявил Вадим Раудштейн.

Напомним, ни одного заседания за 2,5 года топ-менеджер ЕВРАЗа не посетил. Причиной стал переезд в Новокузнецк в августе 2019 года. Он занимал пост спикера, теперь вместо него им стал Вадим Раудштейн. Довыборы при этом проводиться не будут.

В Нижнем Тагиле новый состав гордумы сформируют осенью текущего года. В этот раз впервые будет применяться новая система — по одномандатным округам. Избираться будет 25 депутатов. Также избирательные округа распределены по-новому. Вместо 14 территорий их будет 25.

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