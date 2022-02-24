Гордума Нижнего Тагила досрочно освободила от полномочий депутата Алексея Пырина

Напомним, ни одного заседания за 2,5 года топ-менеджер ЕВРАЗа не посетил. Причиной стал переезд в Новокузнецк в августе 2019 года. Он занимал пост спикера, теперь вместо него им стал Вадим Раудштейн. Довыборы при этом проводиться не будут.