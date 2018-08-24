Блогер, адвокат и общественник хотят стать мэром Нижнего Тагила

Последним в предвыборную гонку включился Александр Усольцев, который возглавляет общественную организацию профсоюза юристов области. Он составит конкуренцию пяти кандидатам, которые ранее предоставили необходимый пакет документов конкурсной комиссии: блогеру и корреспонденту «Свердловской правды» Илье Коровину, врио главы Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, адвокату Юрию Черных, учителю Даниилу Кукутину и руководителю местного отделения «Партии Роста» Евгению Рохлину.

Как сообщают «Все новости», до 17 сентября будут проверены данные, которые кандидаты подали в комиссию, а 26 сентября состоится первое заседание, на котором будут рассмотрены документы претендентов. После каждый из желающих стать руководителем Нижнего Тагила представит комиссии свой план развития города сроком на 5 лет.