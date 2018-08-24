Блогер, адвокат и общественник хотят стать мэром Нижнего Тагила

Приём документов от кандидатов на пост главы Нижнего Тагила завершён. Последним свою заявку подал председатель общественной организации профессионального союза юристов Свердловской области Александр Усольцев. Всего конкурсной комиссии предстоит выбрать главу Нижнего Тагила из шести кандидатов.
24 августа завершился приём документов от претендентов на пост мэра Нижнего Тагила.
Последним в предвыборную гонку включился Александр Усольцев, который возглавляет общественную организацию профсоюза юристов области. Он составит конкуренцию пяти кандидатам, которые ранее предоставили необходимый пакет документов конкурсной комиссии: блогеру и корреспонденту «Свердловской правды» Илье Коровину, врио главы Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, адвокату Юрию Черных, учителю Даниилу Кукутину и руководителю местного отделения «Партии Роста» Евгению Рохлину.
Как сообщают «Все новости», до 17 сентября будут проверены данные, которые кандидаты подали в комиссию, а 26 сентября состоится первое заседание, на котором будут рассмотрены документы претендентов. После каждый из желающих стать руководителем Нижнего Тагила представит комиссии свой план развития города сроком на 5 лет.