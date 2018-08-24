Снятие порчи за 20 тысяч рублей: мошенница из Первоуральска получила 2,5 года тюрьмы
Сегодня, 20:00Политика
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Первоуральский городской суд признал местную жительницу виновной в мошенничестве. За 20 тысяч рублей она обещала снять порчу с женщины и ее сына.
В ходе следствия выяснялось, что в мае 2018 года жительница Первоуральска убедила женщину 1951 года рождения, что обладает магическим даром. За 20 тысяч рублей она обещала потерпевшей снять с нее и ее сына якобы наложенную порчу.
«Магический обряд» был проведен в квартире потерпевшей. После чего женщина отдала мошеннице заявленную сумму денег.
В ходе следствия обвиняемая возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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