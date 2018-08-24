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Снятие порчи за 20 тысяч рублей: мошенница из Первоуральска получила 2,5 года тюрьмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снятие порчи за 20 тысяч рублей: мошенница из Первоуральска получила 2,5 года тюрьмы

Сегодня, 20:00Политика
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