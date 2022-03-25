Дмитрий Медведев ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

Дмитрий Медведев ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
Дмитрий Медведев ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
Сегодня, 10:54ПолитикаФото: Дмитрий Медведев Вконтакте
На вопрос о возврате смертной казни в России ответил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. 

Ограничения, по его словам, для страны теперь отсутствуют. Однако зависеть все будет от ситуации. Он отметил, что мораторий сохранится, но если потребуется, его могут пересмотреть, пишет РИА "Новости".

Медведев подчеркнул, что вопрос является сложным, потому что на этот счет мнение у всех отличается. Россию побудило к отказу от такой меры, по его словам, участие в Совете Европы.

Он напомнил, что когда Европа отказалась от смертной казни, то сделала это и Россия, но США, Китай и ряд других стран ее оставил. Поэтому решения Конституционного суда могут измениться.

РоссияДмитрий Медведев
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