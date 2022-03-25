На саммите НАТО в Брюсселе обсуждается разговор британского министра с пранкерами

Жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса стал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он им рассказал столько, что в Брюсселе на саммите НАТО поднимается вопрос «утечки информации». В мероприятии участвует и президент США Джо Байден.

По данным The Daily Mail, ролик на YouTube, в котором Бен Уоллес якобы рассказывает фальшивому премьер-министру Украины Денису Шмыгалю информацию, является уткой, сфабрикованной Кремлем. Однако эту видеозапись видели во всем мире, пишут «Новые известия». Глава оборонного ведомства не знал, как выглядит собеседник, а потому не подозревал с кем говорит. Британское Минобороны попробовало удалить запись с видеохостинга до выхода полной версии. Пользователи возмущены словами Уоллеса об «истощении запасов» танковых установок в Соединенном Королевстве, так как большая их часть отослана на Украину. Один из пранкеров под видом Шмыгаля заявил, что Украина планирует продолжать ядерную программу с целью защититься от России. Тогда министр обороны сказал, что Москве это не понравится, но их принцип поддерживать Украину в любом случае. Во время беседы Уоллес также рассказал, что Лондон заинтересован в присоединении Киева к НАТО, а потому в течение последних лет на территорию страны присылались военные инструктора. Слова о британских наемниках на Украине вызвали у людей негодование, так как он назвал их «идиотами» и «неудачниками». В какой-то момент, отмечает The Daily Mail, министр сказал, что на конкретные стратегические вопросы он ответить не может, потому что могут услышать русские. А когда он был разоблачен, то заявил, что розыгрыш устроил сам Владимир Путин. По данным Reuters, в Лондоне начато расследование. Предстоит выяснить, по какой причине звонившие не были тщательно проверены. «Известия» сообщили, что такие «переговоры» были созданы за пару дней. По словам пранкеров, они смогли убедить секретариат, чиновники организовали звонок, а министр был уверен, кто хочет поговорить с Уоллесом.

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