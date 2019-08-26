Председатель Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин покидает свой пост
Сегодня, 19:04ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Председатель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин объявил о том, что покидает свой пост, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пырин рассказал о своем уходе на неформальной встрече с руководителями думских комиссий. Завтра он намерен написать заявление об уходе. Руководители комиссий пояснили, что спикер уедет в Новокузнецк, где займет должность главы управления по персоналу ЕВРАЗа. Такую же должность он занимал до назначения в думу.
По информации источников агентства новостей, голосование за нового спикера должно пройти 30 августа. Альтернативной кандидатурой на пост председателя гордумы является адвокат Вадим Раудштейн.
Информация об отставке Алексея Пырина появилась еще 2 июля. Об этом сообщал телеграм-канал «Вслух». Уже тогда было известно то, что Пырин вернётся в ЕВРАЗ. Однако Алексей Пырин опроверг TagilCity.ru информацию о своей отставке.
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