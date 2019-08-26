Председатель Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин покидает свой пост

Пырин рассказал о своем уходе на неформальной встрече с руководителями думских комиссий. Завтра он намерен написать заявление об уходе. Руководители комиссий пояснили, что спикер уедет в Новокузнецк, где займет должность главы управления по персоналу ЕВРАЗа. Такую же должность он занимал до назначения в думу.

По информации источников агентства новостей, голосование за нового спикера должно пройти 30 августа. Альтернативной кандидатурой на пост председателя гордумы является адвокат Вадим Раудштейн.