В Москве на срочном совещании обсудят вопросы финансирования Универсиады-2023

По информации источника издания, на встрече будут присутствовать представители Минспорта РФ, Минфина РФ, правительства Свердловской области и группы «Синара». Руководителем совещания назначена заместитель председателя правительства Ольга Голодец, которая возглавляет федеральный оргкомитет Универсиады-2023.

Помимо финансирования соревнований, ожидается, что на встрече обсудят вопрос возможном лишении России права проведения крупных международных турниров на четыре года. С предложением выступил комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Если организация примет такое решение, то под запрет попадёт и Универсиада-2023.