В Москве на срочном совещании обсудят вопросы финансирования Универсиады-2023
27 ноября в Москве пройдёт совещание, посвящённое вопросам финансирования Универсиады-2023 в Екатеринбурге, а также строительство университетской Деревни, пишет РБК.
По информации источника издания, на встрече будут присутствовать представители Минспорта РФ, Минфина РФ, правительства Свердловской области и группы «Синара». Руководителем совещания назначена заместитель председателя правительства Ольга Голодец, которая возглавляет федеральный оргкомитет Универсиады-2023.
Помимо финансирования соревнований, ожидается, что на встрече обсудят вопрос возможном лишении России права проведения крупных международных турниров на четыре года. С предложением выступил комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Если организация примет такое решение, то под запрет попадёт и Универсиада-2023.
Кроме того, на совещании обсудят строительство инфраструктурных объектов к Универсиаде в Екатеринбурге. В ближайшее время правительство РФ подпишет распоряжение о выборе единственного исполнителя для осуществления работ по строительству Деревни Универсиады. В связи с этим на встречу приглашены представители «Синары», чей проект будущей Деревни одобрил Владимир Путин.