Директор свердловского департамента Ольга Глацких подала в отставку
Заявление о предоставлении части оплачиваемого отпуска с последующим увольнением подала глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких.
26декабря директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких написала заявление, в котором просит предоставит ей часть ежегодного оплачиваемого отпуска с последующим увольнением. Документ согласован с замгубернатора Свердловской области Павлом Крековым и адресован Евгению Куйвашеву.
Фото заявления опубликовал блогер Сергей Колясников, также он разместил письмо от Глацких, в котором чиновница сообщает мотивы своего решения.
Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идёт сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня, заявила чиновница.
Также глава свердловского департамента обещает продолжить «приносить пользу нашей молодежи». Однако конкретных планов относительно своего дальнейшего трудоустройства Глацких не раскрывает.
Уверена, что тот опыт, который я приобрела, помогая талантливым ребятам развивать их способности, будет востребован и при самостоятельном, уже без участия государства, осуществлении программ обучения и развития молодежи, завершает Глацких свое письмо.
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