Директор свердловского департамента Ольга Глацких подала в отставку

26декабря директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких написала заявление, в котором просит предоставит ей часть ежегодного оплачиваемого отпуска с последующим увольнением. Документ согласован с замгубернатора Свердловской области Павлом Крековым и адресован Евгению Куйвашеву.

Фото заявления опубликовал блогер Сергей Колясников, также он разместил письмо от Глацких, в котором чиновница сообщает мотивы своего решения.

Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идёт сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня, заявила чиновница.

Также глава свердловского департамента обещает продолжить «приносить пользу нашей молодежи». Однако конкретных планов относительно своего дальнейшего трудоустройства Глацких не раскрывает.