Дмитрий Арды баллотировался на праймериз "Единой России" в ЗакСо и Госдуму области

Дмитрий Арды баллотировался на праймериз "Единой России" в ЗакСо и Госдуму области
Дмитрий Арды баллотировался на праймериз "Единой России" в ЗакСо и Госдуму области
Сегодня, 18:13ПолитикаФото: Личная страница Дмитрия Арды в Instagram
Дмитрий Арды из Нижнего Тагила выдвинул свою кандидатуру в депутаты на праймериз «Единой России» в Законодательное собрание и государственную Думу Свердловской области.

Дмитрий Арды является депутатом Молодежного Парламента Свердловской области. Решение баллотироваться в Госдуму и Заксобрание Свердловской области, по мнению кандидата, связано с тем, что проблемы молодежной политики в данный момент не могут решаться на местном уровне.

У меня нет Административного ресурса, нет денег на предвыборную кампанию, я не сын высокопоставленного чиновника, но у меня есть желание здесь и сейчас работать над развитием нашего города,рассказал Дмитрий на своей странице в Instagram.

Дмитрий Ардов занимается общественной деятельностью. В 2018 году был назначен советником мэра города по молодежной политике.

Напомним, на праймериз «Единой России» в Государственную думу отправил документы директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров.

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