Дмитрий Арды баллотировался на праймериз "Единой России" в ЗакСо и Госдуму области

Дмитрий Арды является депутатом Молодежного Парламента Свердловской области. Решение баллотироваться в Госдуму и Заксобрание Свердловской области, по мнению кандидата, связано с тем, что проблемы молодежной политики в данный момент не могут решаться на местном уровне.
У меня нет Административного ресурса, нет денег на предвыборную кампанию, я не сын высокопоставленного чиновника, но у меня есть желание здесь и сейчас работать над развитием нашего города,рассказал Дмитрий на своей странице в Instagram.
Дмитрий Ардов занимается общественной деятельностью. В 2018 году был назначен советником мэра города по молодежной политике.
Напомним, на праймериз «Единой России» в Государственную думу отправил документы директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров.