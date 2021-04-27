Дмитрий Арды баллотировался на праймериз "Единой России" в ЗакСо и Госдуму области

Дмитрий Арды из Нижнего Тагила выдвинул свою кандидатуру в депутаты на праймериз «Единой России» в Законодательное собрание и государственную Думу Свердловской области.

Дмитрий Арды является депутатом Молодежного Парламента Свердловской области. Решение баллотироваться в Госдуму и Заксобрание Свердловской области, по мнению кандидата, связано с тем, что проблемы молодежной политики в данный момент не могут решаться на местном уровне. У меня нет Административного ресурса, нет денег на предвыборную кампанию, я не сын высокопоставленного чиновника, но у меня есть желание здесь и сейчас работать над развитием нашего города,рассказал Дмитрий на своей странице в Instagram. Дмитрий Ардов занимается общественной деятельностью. В 2018 году был назначен советником мэра города по молодежной политике. Напомним, на праймериз «Единой России» в Государственную думу отправил документы директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров. На праймериз «Единой России» в Госдуму от Нижнего Тагила выдвинулся топ-менеджер УВЗ

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