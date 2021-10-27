Изменить систему выборов депутатов гордумы предложено в Нижнем Тагиле

Они предполагают уменьшение депутатского корпуса и выбор парламентариев только по одномандатным округам. Таким образом, предполагается снижение числа депутатов до 27 человек, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу гордумы.
Также предлагается каждые пять лет проводить выборы по одномандатным округам. А от смешанной системы, когда избрание осуществляется и по округам, и по партийным спискам, предлагается отказаться.
Ранее, по словам главы тагильского избиркома Лидии Брызгаловой, в Нижнем Тагиле использовалась такая система, а смешанная применялась только при формировании последних двух созывов.
Обосновывается такая реформа заботой о гражданах. По словам вице-мэра Вячеслава Горячкина, число округов после изменений увеличится почти в два раза с 14 до 27. Соответственно число избирателей снизится. В мэрии считают, что в таком случае депутаты будут находиться в более тесном контакте с гражданами и повысится доступность народных избранников.
Прежде чем утверждать поправки, они будут вынесены на публичные слушания. Они пройдут 15 ноября в 16.00 в здании общественно-политического центра на Ленина, 31. Предложения от горожан и заявки принимаются до 12 ноября в здании мэрии на улице Пархоменко, 1а, кабинет № 509.
Предполагается, что новая система может начать работать с сентября 2022 года, когда начнутся выборы восьмого созыва гордумы.