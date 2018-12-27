Глава Среднеуральска подал в отставку накануне Нового года
Сегодня, 19:08ПолитикаФото: Екатеринбург.рф
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Мэр Среднеуральского ГО Владислав Козлов подал в отставку.
Владислав Козлов подал заявление об отставке. Об этом рассказал замруководителя аппарата губернатора и правительства области Вадим Дубичев.
27 декабря прошло внеочередное заседание гордумы, на котором отставка мэра была принята. Также депутаты на заседании приняли бюджет на 2019 год.
На время, пока должность главы округа будет вакантна, место займет замглавы администрации Среднеуральского ГО Алексей Костыгин. Новый глава будет выбран по результатам конкурса, объявленного депутатами, пишет «Облгазета».
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