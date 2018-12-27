Глава Среднеуральска подал в отставку накануне Нового года

Владислав Козлов подал заявление об отставке. Об этом рассказал замруководителя аппарата губернатора и правительства области Вадим Дубичев.

27 декабря прошло внеочередное заседание гордумы, на котором отставка мэра была принята. Также депутаты на заседании приняли бюджет на 2019 год.