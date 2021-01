В Свердловской области пост замминистра природных ресурсов и экологии региона занял Андрей Курьяков, который в должности прокурора расследовал гибель туристов на перевале Дятлова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому заместителем главы Министерства природных ресурсов и экологии региона занял Андрей Курьяков. Ранее Курьяков занимал должность замначальника управления Генпрокуратуры по Уральскому Федеральному Округу. Он возглавлял расследование гибели группы туристов на перевале Дятлова. Напомним, итогом расследования под руководством Курьякова стал вывод, что группа Дятлова погибла в результате схода снежной лавины. Эксперты установили причину гибели группы Дятлова

