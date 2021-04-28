Александр Высокинский подал заявку на участие в праймериз «Единой России» в Госдуму

Я подал документы как член партии «Единой России». Это сделано для поддержки партии. После предварительного голосования будут ясны дальнейшие планы, передает E1 слова Александра Высокинского.
В случае, если у экс-главы столица Урала получится пройти праймериз «Единой России», он получит право выдвинуть свою кандидатуру в Государственную думу РФ. Голосование партии состоится с 24 по 30 мая. Также в мероприятии в качестве кандидата примет участия глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, ранее о своем участии в праймериз заявили общественный деятель и бывший депутат Молодежного парламента Дмитрий Арды и директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров.