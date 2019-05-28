В мэрии Екатеринбурга Высокинскому выбрали нового пресс-секретаря
Пресс-секретарем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского стал журналист Вадим Аверьянов, сообщается на сайте администрации города.
Для того, чтобы претендовать на вакантное место, нужно было пройти тестирование, устное собеседование и выполнить письменное задание. При рассмотрении кандидатов учитывались также их профессиональные и личностные качества.
Вадим Аверьянов пояснил корреспондентам Ура.ру, что по каждому поводу имеет свое мнение, однако в работе пресс-секретарем Высокинского будет придерживаться только одного мнения — мнения главы города.
Поступив на муниципальную службу, я буду руководствоваться правилом, что у пресс-секретаря будет одно мнение — мнение мэра и его команды, сказал Аверьянов.
Ранее кресло Аверьянова занимал Анатолий Карманов, который покинул мэрию в марте этого года. В администрации Екатеринбурга также недавно выбран новый пресс-секретарь мэрии, кресло в мае заняла Виктория Мкртчян, ранее работавшая с экс-мэром столицы Урала Евгением Ройзманом.
Вадим Аверьянов в 1984 году закончил военное командное училище в Саратове, в 1992 году — журфак УрГУ. В 90-е годы возглавлял издательский концерн «Реал», а в 2000-е некоторое время работал в «Уральском рабочем».