В мэрии Екатеринбурга Высокинскому выбрали нового пресс-секретаря

Для того, чтобы претендовать на вакантное место, нужно было пройти тестирование, устное собеседование и выполнить письменное задание. При рассмотрении кандидатов учитывались также их профессиональные и личностные качества.

Вадим Аверьянов пояснил корреспондентам Ура.ру, что по каждому поводу имеет свое мнение, однако в работе пресс-секретарем Высокинского будет придерживаться только одного мнения — мнения главы города.

Поступив на муниципальную службу, я буду руководствоваться правилом, что у пресс-секретаря будет одно мнение — мнение мэра и его команды, сказал Аверьянов.

Ранее кресло Аверьянова занимал Анатолий Карманов, который покинул мэрию в марте этого года. В администрации Екатеринбурга также недавно выбран новый пресс-секретарь мэрии, кресло в мае заняла Виктория Мкртчян, ранее работавшая с экс-мэром столицы Урала Евгением Ройзманом.