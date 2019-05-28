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В мэрии Екатеринбурга Высокинскому выбрали нового пресс-секретаря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В мэрии Екатеринбурга Высокинскому выбрали нового пресс-секретаря

Сегодня, 07:54ПолитикаФото: официальный сайт администрации Екатеринбурга
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