В Свердловской области снова растет количество заболевших коронавирусом

В Свердловской области снова растет количество заболевших коронавирусом

Сегодня, 13:13ПолитикаPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 146 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

Общее количество выявленных случаев достигло 28 862.

119 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 50 из них на аппаратах ИВЛ.

По выздоровлению выписано 70 человек, всего с начала пандемии выписали 21 656 свердловчан.

За минувшие сутки летальных случаев в Свердловской области не зафиксировано, всего от инфекции умерли 592 человека.

За последние сутки в России зафиксировано 8 135 случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. Общее количество выявленных случаев достигло 1 159 573. Выписано 2 702 человека, общее число выздоровевших — 945 920. Оперштаб подтвердил 61 случай смерти от коронавируса, общее число летальных случаев достигло 20 385.

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