В Свердловской области снова растет количество заболевших коронавирусом

Общее количество выявленных случаев достигло 28 862.
119 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 50 из них на аппаратах ИВЛ.
По выздоровлению выписано 70 человек, всего с начала пандемии выписали 21 656 свердловчан.
За минувшие сутки летальных случаев в Свердловской области не зафиксировано, всего от инфекции умерли 592 человека.
За последние сутки в России зафиксировано 8 135 случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. Общее количество выявленных случаев достигло 1 159 573. Выписано 2 702 человека, общее число выздоровевших — 945 920. Оперштаб подтвердил 61 случай смерти от коронавируса, общее число летальных случаев достигло 20 385.