В Свердловской области снова растет количество заболевших коронавирусом

В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 146 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

Общее количество выявленных случаев достигло 28 862. 119 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 50 из них на аппаратах ИВЛ. По выздоровлению выписано 70 человек, всего с начала пандемии выписали 21 656 свердловчан. За минувшие сутки летальных случаев в Свердловской области не зафиксировано, всего от инфекции умерли 592 человека. За последние сутки в России зафиксировано 8 135 случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. Общее количество выявленных случаев достигло 1 159 573. Выписано 2 702 человека, общее число выздоровевших — 945 920. Оперштаб подтвердил 61 случай смерти от коронавируса, общее число летальных случаев достигло 20 385.

