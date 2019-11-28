В Калининградской области «Россети» открыли подстанцию «Индустриальная»

Алиханов акцентировал внимание на том, что подстанция — один из ключевых объектов инфраструктуры для технопарка, и теперь регион при поддержке «Россетей» и Минэнерго России может строить новые заводы и совершенствовать инвестиционный климат.

Губернатор подчеркнул, что цифровые технологии, впервые применяемые в Калининграде, стали стандартом для всей страны, пишут “Новые известия”.

«Индустриальная» выступает новым автоматизированным энергообъектом, оснащенным дистанционным управлением и отечественным оборудованием и программным обеспечением. Кроме того, сигналы передаются по собственным каналам связи, что обеспечивает повышенный уровень кибербезопасности.

Павел Ливинский подчеркнул, что открытие подстанции — важный этап модернизации всей энергосистемы Калининградской области, которая является одним из лидеров цифровизации. Многие инновационные решения затем применяются и в других регионах страны.

Со слов Ливинского, традиционно компания «Россети» обеспечила опережающее развитие электроинфраструктуры для нужд возводимого масштабного для региона промышленно-логистического центра и жителей рядом расположенных территорий.

«Россети» оснастили подстанцию 2 силовыми трансформаторами, мощность каждого из которых составляет 40 МВА, а также эргономичным коммутационным модулем с расширенным спектром функций. Площадь открытого распределительного устройства таким образом уменьшилась в 4 раза.

В Калининградской области энергетики реконструировали все 47 работающих высоковольтных подстанций. Кроме того, за 4 года они возвели еще 8 масштабных энергообъектов и введен в эксплуатацию “умный” центр управления сетями и малой генерацией.