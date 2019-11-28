В Калининградской области «Россети» открыли подстанцию «Индустриальная»
В Калининградской области глава региона Антон Алиханов и руководитель холдинга «Россети» Павел Ливинский ввели в эксплуатацию подстанцию «Индустриальная», обеспечивающую электроснабжением возводимый индустриальный парк «Черняховск» и прилегающие к нему населенные пункты.
Алиханов акцентировал внимание на том, что подстанция — один из ключевых объектов инфраструктуры для технопарка, и теперь регион при поддержке «Россетей» и Минэнерго России может строить новые заводы и совершенствовать инвестиционный климат.
Губернатор подчеркнул, что цифровые технологии, впервые применяемые в Калининграде, стали стандартом для всей страны, пишут “Новые известия”.
«Индустриальная» выступает новым автоматизированным энергообъектом, оснащенным дистанционным управлением и отечественным оборудованием и программным обеспечением. Кроме того, сигналы передаются по собственным каналам связи, что обеспечивает повышенный уровень кибербезопасности.
Павел Ливинский подчеркнул, что открытие подстанции — важный этап модернизации всей энергосистемы Калининградской области, которая является одним из лидеров цифровизации. Многие инновационные решения затем применяются и в других регионах страны.
Со слов Ливинского, традиционно компания «Россети» обеспечила опережающее развитие электроинфраструктуры для нужд возводимого масштабного для региона промышленно-логистического центра и жителей рядом расположенных территорий.
«Россети» оснастили подстанцию 2 силовыми трансформаторами, мощность каждого из которых составляет 40 МВА, а также эргономичным коммутационным модулем с расширенным спектром функций. Площадь открытого распределительного устройства таким образом уменьшилась в 4 раза.
В Калининградской области энергетики реконструировали все 47 работающих высоковольтных подстанций. Кроме того, за 4 года они возвели еще 8 масштабных энергообъектов и введен в эксплуатацию “умный” центр управления сетями и малой генерацией.
Позитивные результаты реализации проекта цифровизации можно отметить и в показателях надежности электроснабжения: местные жители практически забыли о сбоях электроэнергии даже во время штормов, которые не являются редкостью для приморских территорий.